Новых вакансий в Украине практически нет - НБУ

В НБУ рассказали о финансовых итогах месяца на карантине.

В НБУ подвели экономические итоги первого месяца карантина. В Нацбанке подчеркнули, что запас прочности у украинской экономики есть. Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова в четверг, 16 апреля.

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“Прошел первый месяц карантин. Ожидаемо настроения бизнеса ухудшились. Это не могло не отразиться на рынке труда. К сожалению, количество новых вакансий обнулилось, их практически нет. При этом многие люди потеряли доход“ - отметила Рожкова.

В НБУ отметили, что для поддержки населения и бизнеса банки предоставляют кредитные каникулы, а также не сокращают кредитные лимиты. При этом в Нацбанке подчеркнули, что Украине необходима помощь МВФ.

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“Чтобы запустить экономический двигатель и безболезненно пройти пандемию - без каких-либо ограничений, без оттоков средств из банков, без девальвации гривны - нам нужна поддержка МВФ и других международных партнеров“- подчеркнула она.

Ранее сообщалось о том, что больше половины украинцев обеднели за последние полгода.