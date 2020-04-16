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Новых вакансий в Украине практически нет - НБУ

Комментариев: 2
В НБУ рассказали о финансовых итогах месяца на карантине.
Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова
Первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова
Скрин

В НБУ подвели экономические итоги первого месяца карантина. В Нацбанке подчеркнули, что запас прочности у украинской экономики есть. Об этом сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова в четверг, 16 апреля. 

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“Прошел первый месяц карантин. Ожидаемо настроения бизнеса ухудшились. Это не могло не отразиться на рынке труда. К сожалению, количество новых вакансий обнулилось, их практически нет. При этом многие люди потеряли доход“ - отметила Рожкова.

В НБУ отметили, что для поддержки населения и бизнеса банки предоставляют кредитные каникулы, а также не сокращают кредитные лимиты. При этом в Нацбанке подчеркнули, что Украине необходима помощь МВФ. 

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“Чтобы запустить экономический двигатель и безболезненно пройти пандемию - без каких-либо ограничений, без оттоков средств из банков, без девальвации гривны - нам нужна поддержка МВФ и других международных партнеров“- подчеркнула она.

 

Ранее сообщалось о том, что больше половины украинцев обеднели за последние полгода.

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Теги: НБУ, Украина, рынок труда, карантин
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.04.2020, 13:16
Оценка:  -2
гость
Если учесть что еще около 40 тысяч заробитчан потеряли роботу в европе и стремятся попасть домой чтоб хоть горсть гривенников получить по безработице то ситуация думаю намного хуже...
МаксимУм    16.04.2020, 13:31
Оценка:  +1
МаксимУм
закончится карантин и заробитчане вернутся в Европу...
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