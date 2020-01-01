Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине зафиксирован самый высокий показатель безработицы за 15 лет

Комментариев: 0
Во время карантина количество безработных украинцев увеличилось на один миллион человек.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В период карантина количество безработных увеличилось на один миллион человек. В частности, в первую неделю ограничительных мероприятий работы потеряли 500-700 тыс украинцев, во вторую еще 500-600 тыс. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты Украины.

Читай также: Новых вакансий в Украине практически нет - НБУ

Данные не учитывают число заробитчан, вернувшихся из-за границы. При этом в “остановленных“ отраслях были заняты около 4 млн украинцев.

“По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет“, – говорится в сообщении.

Читай также: Аваков рассказал, на что украинцам жить во время карантина

По данным ТПТ, около 26% компаний планируют сокращения, еще 30% не приняли окончательное решение. 

По данным Торгово-промышленной палаты, сейчас количество безработных в Украине составляет около 2,5 млн чел

Ранее сообщалось о том, что у 55% украинцев сбережений хватит меньше, чем на месяц.

Поделись:
Теги: Украина, Безработица, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь