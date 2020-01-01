В Украине зафиксирован самый высокий показатель безработицы за 15 лет

Во время карантина количество безработных украинцев увеличилось на один миллион человек.

В период карантина количество безработных увеличилось на один миллион человек. В частности, в первую неделю ограничительных мероприятий работы потеряли 500-700 тыс украинцев, во вторую еще 500-600 тыс. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Торгово-промышленной палаты Украины.

Читай также: Новых вакансий в Украине практически нет - НБУ

Данные не учитывают число заробитчан, вернувшихся из-за границы. При этом в “остановленных“ отраслях были заняты около 4 млн украинцев.

“По оценкам Торгово-промышленной палаты Украины, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет“, – говорится в сообщении.

Читай также: Аваков рассказал, на что украинцам жить во время карантина

По данным ТПТ, около 26% компаний планируют сокращения, еще 30% не приняли окончательное решение.

По данным Торгово-промышленной палаты, сейчас количество безработных в Украине составляет около 2,5 млн чел

Ранее сообщалось о том, что у 55% украинцев сбережений хватит меньше, чем на месяц.