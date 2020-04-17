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Шмыгаль призвал нанимать украинцев для строительства дорог

Комментариев: 1
По мнению премьер-министра, создание рабочих мест является фундаментом для развития экономики.
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль
Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал компании, занимающиеся ремонтом дорог, привлекать к работе украинцев. Об этом он заявил в четверг, 16 апреля. 

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По словам премьера, в Украину вернулось много заробитчан, которых нужно обеспечить работой. Для этого министр провел переговоры с представителями Национальной ассоциации дорожников Украины.

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“Строительством украинских дорог должны заниматься украинские специалисты, даже если контракт получила иностранная компания. Мы хотим, чтобы как можно больше наших людей были привлечены к работам и больше украинских материалов использовалось при строительстве“ - подчеркнул он.

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Теги: Денис Шмыгаль, работа, дороги
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  17.04.2020, 12:02
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Ну если будут платить так же относительно честно как в Польше или Италии то мы согласные... А то опять получится что из заробленого поделись с бригадиром, начальником участка и его сватом-братом.В результате из суммы подряда те же 25% получишь
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