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В карантин украинцам предложат работу с зарплатой в 6-8 тыс грн - Шмыгаль

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По словам главы Кабмина, в Украине будут созданы около 500 тыс рабочих мест.
В Кабмине украинцам предлагают класть брусчатку или быть озеленителем.
В Кабмине украинцам предлагают класть брусчатку или быть озеленителем.
Кабмин / Facebook

В Украине во время карантина безработными оказались около двух миллионов человек. При этом только 400 тыс находятся на учете в Центре занятости. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер Денис Шмыгаль. 

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“Сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллиона людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица“, - отметил он.

По словам премьера, Правительство создаст 500 тыс рабочих мест в бюджетной и коммунальной сферах, чтобы “человек зарабатывал, а не ждал, что государство выплатит какие-то мизерные средства“. В частности, в рамках проекта Большая стройка создано 170 тыс рабочих мест и еще 150 тыс в сопутствующих отраслях. 

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“Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора...Недорогих (рабочих мест, - ред.). Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен“, - сказал он.

Ранее в НБУ рассказали, что новых вакансий в Украине практически нет.

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Теги: Кабмин, Украина, карантин, работа
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Комментариев (1)
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Yura12    22.04.2020, 11:04
Оценка:  +1
Yura12
Чтоб ты здох, пи..ар очкастый, горбатясь на стройке, за 6000грн, мразь!!!
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