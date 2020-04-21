В карантин украинцам предложат работу с зарплатой в 6-8 тыс грн - Шмыгаль

По словам главы Кабмина, в Украине будут созданы около 500 тыс рабочих мест.

В Украине во время карантина безработными оказались около двух миллионов человек. При этом только 400 тыс находятся на учете в Центре занятости. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал премьер Денис Шмыгаль.

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“Сегодня у нас официально зарегистрировано более 400 тысяч безработных. Однако расчетно мы выводим более 2 миллиона людей, которые или потеряли работу, или находятся во временных вынужденных отпусках, или это так называемая скрытая безработица“, - отметил он.

По словам премьера, Правительство создаст 500 тыс рабочих мест в бюджетной и коммунальной сферах, чтобы “человек зарабатывал, а не ждал, что государство выплатит какие-то мизерные средства“. В частности, в рамках проекта Большая стройка создано 170 тыс рабочих мест и еще 150 тыс в сопутствующих отраслях.

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“Вот у нас есть шанс создать несколько сотен тысяч рабочих мест, не то что в этом году, а буквально уже в эти месяц-полтора...Недорогих (рабочих мест, - ред.). Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен“, - сказал он.

Ранее в НБУ рассказали, что новых вакансий в Украине практически нет.