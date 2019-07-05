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"Мы же не Советский Союз": Пристайко рассказал о чартерах для "заробитчан"

Комментариев: 10
Украина продолжает вести переговоры с конкретными странами и будет обеспечивать эту организованную сезонную работу.
Мы же не Советский Союз! - Пристайко рассказал о чартерах для "заробитчан"
Мы же не Советский Союз! - Пристайко рассказал о чартерах для "заробитчан"
flickr.com

Правительство работает над тем, чтобы дать возможность людям, которые хотят работать за границей, организованно выезжать на работу в другие страны. Об этом в интервью “Сегодня“ сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

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“Вы же видите, какие области пострадали от коронавируса больше всего. Давайте говорить честно - это области вдоль границы. Поэтому одно дело, когда мы говорим о сезонных работниках, которые едут на сезонные работы на 3-6 месяцев, имея медицинскую страховку, достойную зарплату, формы и условия работы, и делают это не первый год. В отношении таких сотрудников мы продолжаем вести переговоры с конкретными странами и будем обеспечивать эту организованную сезонную работу“, - отметил Пристайко.

По его словам, закрывая границы на въезд и выезд, правительство старается защитить жизнь граждан.

“В большинстве случаев наши действия были направлены против тех людей, которые неорганизованно выезжают и заезжают, что постоянно грозит нарастанием инфекции и количества инфицированных“, - сказал выце-премьер.

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При этом, по словам Пристайко, правительство намерено регулярно организовывать чартерные перевозки для организованных украинских работников.

“Но, знаете, не хочется, чтобы создавалось впечатление, что мы сначала не пускаем, а затем отправляем за границу наших людей. Мы действительно их ценим. Они гибкие, активные, готовы выехать за тысячи километров в неизвестную страну с неизвестными условиями, чтобы зарабатывать. Такие люди нам действительно нужны. Но мы не Советский союз, мы не можем их держать насильно“, - резюмировал Пристайко.

Напомним, что в Кабмине начались переговоры со странами Европы касаемо отправки украинцев на сезонные работы.

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Теги: Пристайко, заробитчане, чартеры, сезонные работы, коронавирус
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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  01.05.2020, 16:10
Оценка:  0
гость
СССР больше нет, но зато есть Огромный Регион между Востоком и Западом, который активно глобализируется. Страна Безконечности, которая подчиняется только Господу Богу. Аллаху акбар, православные! Господи, помилуй!
гость  (аноним)  01.05.2020, 16:02
Оценка:  +1
гость
Через пару недель, лечу в Данию. Работа в сфере обслуживания холодильных установок.
Если бы сейчас был совок-концлагерь, гнил бы где-то на лесоповалах Сибири.
Украинцы, цените свободу и независимость!
А еб..ным м0ск0витам, хочу пожелать долгой и мучительной смерти, от вируса
гость  (аноним)  01.05.2020, 15:49
Оценка:  0
гость
Завтра, годовщина ритуального самосожжения кацапской мрази в одесском Доме профсоюзов!
Помолимся за то, чтобы души этих подонков горели вечно в аду, ибо хороший московит - мертвый московит!
А потомки их, были прокляты до седьмого колена! Аминь
гость  (аноним)  01.05.2020, 15:47
Оценка:  0
гость
PобинГуд 14:40 "биомусора было в 100500 раз меньше"

Ошибаешься, после 1917 г, мы все (и ты, в том числе) - тотальный биомусор, раковая опухоль!
Мы, - потомки пролетарских выблядков, еб...ных строителей коммунизма.
Так что, свой совок засунь себе в жопу! Совкодрочер куев
mtervvvga    01.05.2020, 15:07
Оценка:  -24
mtervvvga
Да,в СССР действительно дешовую рабсилу не отправляли за бугор.Или может вы высококвалифицированных работников"экспортируете&quo t;,упоротые гниды?
Путин-Xyйло    01.05.2020, 15:28
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Если они такие "низкоквалифицированные&qu ot; - то почему за ними ЧАРТЕР высылают и не впервой!?
CCS    01.05.2020, 15:53
Оценка:  0
CCS
В СеСеСеРі була не "дешева", а безкоштовна робоча сила. Анекдот: "Труд" по трі копєйкі" родом звідти і по суті. Може, БАМ згадаємо чи безліч "строітєльств вєка" у братніх африканських державах?
бяка-zluka    01.05.2020, 14:48
Оценка:  +2
бяка-zluka
6-8 тыщ зарплаты грязными- сам он будет работать за эти бабки тут?
PобинГуд    01.05.2020, 14:40
Оценка:  -23
PобинГуд
В Советском Союзе при всех его недостатках,дерьмового биомусора было в 100500 раз меньше.Так что вы точно не Советский Союз,ходячие пристайки и иже с ними.
CCS    01.05.2020, 15:56
Оценка:  0
CCS
Ти при СеСеСеРі хоч жив? Тоді як і вашій РашіФедераші до людей як до гумусу відносились: в кожній родині хтось хоч один, але табір чи тюрму пройшов. Тож скучай у себе на Уралі, а про Україну забудь.
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