Украина продолжает вести переговоры с конкретными странами и будет обеспечивать эту организованную сезонную работу.

Мы же не Советский Союз! - Пристайко рассказал о чартерах для "заробитчан" flickr.com

Правительство работает над тем, чтобы дать возможность людям, которые хотят работать за границей, организованно выезжать на работу в другие страны. Об этом в интервью “Сегодня“ сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

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“Вы же видите, какие области пострадали от коронавируса больше всего. Давайте говорить честно - это области вдоль границы. Поэтому одно дело, когда мы говорим о сезонных работниках, которые едут на сезонные работы на 3-6 месяцев, имея медицинскую страховку, достойную зарплату, формы и условия работы, и делают это не первый год. В отношении таких сотрудников мы продолжаем вести переговоры с конкретными странами и будем обеспечивать эту организованную сезонную работу“, - отметил Пристайко.

По его словам, закрывая границы на въезд и выезд, правительство старается защитить жизнь граждан.

“В большинстве случаев наши действия были направлены против тех людей, которые неорганизованно выезжают и заезжают, что постоянно грозит нарастанием инфекции и количества инфицированных“, - сказал выце-премьер.

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При этом, по словам Пристайко, правительство намерено регулярно организовывать чартерные перевозки для организованных украинских работников.

“Но, знаете, не хочется, чтобы создавалось впечатление, что мы сначала не пускаем, а затем отправляем за границу наших людей. Мы действительно их ценим. Они гибкие, активные, готовы выехать за тысячи километров в неизвестную страну с неизвестными условиями, чтобы зарабатывать. Такие люди нам действительно нужны. Но мы не Советский союз, мы не можем их держать насильно“, - резюмировал Пристайко.

Напомним, что в Кабмине начались переговоры со странами Европы касаемо отправки украинцев на сезонные работы.