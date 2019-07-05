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Нацбанк прогнозирует рост уровня безработицы во ІІ квартале

Комментариев: 2
Введение карантина, пришедшееся на вторую половину марта, не имело серьезного влияния на уровень безработицы в І квартале, а во ІІ квартале он вырастет до 12%.
Нацбанк прогнозирует рост уровня безработицы во ІІ квартале
Нацбанк прогнозирует рост уровня безработицы во ІІ квартале
depositphotos.com

Во ІІ квартале 2020 года уровень безработицы в Украине из-за введения карантина вырастет приблизительно до 12% в сезонно скорректированном выражении. Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины.

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Согласно с документом, введение карантина, пришедшееся на вторую половину марта, не имело значительного влияния на уровень безработицы в І квартале.

“Вместе с тем во ІІ квартале уровень безработицы вырастет приблизительно до 12% в сезонно скорректированном выражении“, - прогнозируют в регуляторе.

В Нацбанке пояснили, что такая оценка основывается на прогнозе по спаду реального ВВП во ІІ квартале и на результатах социологических опросов о количестве лиц, которые ранее работали, но потеряли работу из-за введения карантинных мероприятий.

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“В то же время оценки скорректированы на предположении об определенном расширении штата на предприятиях, которые столкнулись с повышенным спросом на свои товары и услуги, а также, что часть тех, кто потерял работу или был в ее поисках до введения карантина, откажется от намерений найти работу и выбудет с рабочей силы“, - говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Напомним, что в Украине сократилось на треть количество вакансий, зарегистрированных в Госслужбе занятости.

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Теги: Нацбанк, безработица, коронавирус, вакансии, рабочие места
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    01.05.2020, 23:00
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Интересно как Шмыга всем "находит работу", на безработица растет!
гость  (аноним)  01.05.2020, 18:55
Оценка:  0
гость
Унас на фирме сократили топ менеджеров.Остальным урезали зп киев
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