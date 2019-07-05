Польша возобновила выдачу украинцам рабочих виз

В начальный период будут приниматься только документы для выезда на работу в сфере сельхозработ и международных перевозок.

С 4 мая польские консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. Об этом сообщается на сайте посольства Польши в Украине.

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Согласно сообщению, в начальный период будут приниматься только документы для выезда на работу в сфере сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок.

“Заявители, имеющие соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat“, - уточняют в посольстве.

При этом заявители должны соблюдать следующие правила:

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- с целью ограничения количества лиц, ожидающих под консульством нужно приходить только в назначенное время;

- распечатать все страницы анкеты, в том числе и страницу на которой указана дата и время приема в консульстве;

- подготовить все необходимые документы;

- ожидая под консульством в очереди, соблюдать дистанцию ​​минимум 1,5 м от других лиц;

- входить в консульство только в маске, которая прикрывает нос и рот, а также в одноразовых перчатках;

- при себе иметь только необходимые документы, другие личные вещи, в том числе сумки и пакеты, оставить перед входом.

Напомним, что Польша испытывает острую нехватку в украинских заробитчанах.