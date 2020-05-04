Как иностранцу-айтишнику найти работу в Украине: разъяснение Минцифры

Подать заявление на иммиграцию иностранцы смогут сразу после снятия карантина.

Министерство цифровой трансформации Украины создало раздел на официальном сайте, который является инструкцией по подаче заявления на трудоустройство IT-специалистов по иммиграционной квоте.

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Как сообщается на сайте ведомства, соответствующий раздел создан для удобства IT-компаний. В частности, в разделе можно получить необходимую информацию о процедуре подачи заявления на получение разрешения на иммиграцию и основных нормативных актах Украины, регламентирующих эту процедуру, а также квалификационных требованиях, предъявляемых к IT-специалистам.

“Подать заявление на иммиграцию иностранцы смогут сразу после снятия карантина. А сейчас потенциальные кандидаты и компании могут начать сбор необходимого пакета документов и провести предварительные консультации с территориальными подразделениями ГТС Украины. Таким образом они получат максимально исчерпывающую информацию, которая позволит минимизировать вероятность отказа“, - говорится в сообщении Минцифры.

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Как известно, в соответствии с распоряжением Кабмина об установлении квоты на иммиграцию на 2020 год украинские IT-компании могут трудоустроить в Украине 5000 высококвалифицированных IT-специалистов Они распределены по областям Украины:

- Днепропетровская - 600;

- Одесская - 600;

- Львовская - 600;

- Харьковская - 700;

- Киев - 2500.

Напомним, что в Украине запущен “Кабинет гражданина“.