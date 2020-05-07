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Работа в Польше: что предлагают соседи украинским заробитчанам

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В консульствах в первую очередь рассматривают заявки тех, кто подался на оформление рабочих виз до карантина.
Работа в Польше: что предлагают соседи украинским заробитчанам
Работа в Польше: что предлагают соседи украинским заробитчанам
depositphotos.com

Средняя зарплата, на которую может рассчитывать гражданин Украины, работая  в Польше, сейчас составляет 3 000 злотых (19 350 гривен). Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на сотрудника агентства по трудоустройству.

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По его словам, при наличии рабочей визы ни одного вопроса относительно квалификации, образования или навыков к желающим трудоустроиться в Польше не возникает. Также не требуется знание польского языка и опыт работы. Нет и возрастных ограничений. При этом рабочие смены будут длиться 8-12 часов в день, работать придется на ногах, хотя и в комфортных условиях.

Кроме того, рабочая виза даст гарантию безопасного трудоустройства, официальной работы по трудовому договору и возможности получать зарплату на банковскую карточку, иметь оплачиваемый больничный и отпускные дни.

“Самостоятельно позаботиться нужно только о деньгах на время до первой зарплаты, хотя и это может зависеть от работодателя - кто-то выплачивает аванс, кто-то предлагает проживание в хостеле с несколькими соседями с оплатой только коммунальных платежей“ - говорится в материале.

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При этом собеседник уточнил, что связываться с сезонными работами “в полях“ по биометрическим паспортам не стоит, особенно в условиях карантина, ведь это кратковременный и не защищенный законом способ. А вот по рабочей визе и с официальным трудоустройством уже в июне можно трудоустроиться на одном из польских заводов.

Для того, чтобы оформить рабочую визу, нужно 2-3 недели, поэтому подавать документы лучше уже сейчас. В таком случае подготовить все в агентстве по трудоустройству обещают до конца мая с расчетом на то, чтобы получить рабочую визу в начале июня и сразу ехать работать.

Напомним, что Польша возобновила выдачу украинцам рабочих виз.

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Теги: заробитчане, работа в польше, Трудовая миграция, трудоустройство, рабочая виза
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