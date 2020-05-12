В Кабмине инициируют перевозку заробитчан наземным транспортом

По словам Пристайко, главным приоритетом остается безопасность украинцев, но организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться.

В правительстве готовы рассматривать предложения относительно организации перевозок сезонных рабочих другими, кроме авиа, видами транспорта. Об этом во время встречи с представителями ассоциаций автоперевозчиков Украины заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

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По его словам, организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться. Кабмин ждет от ассоциаций и привлеченных к диалогу ведомств предложений, которые дадут возможность осуществлять такие перевозки.

Участники встречи также обсудили меры медицинской и санитарной безопасности, которые могут быть введены в рамках организованных автоперевозок, чтобы не допустить новых вспышек коронавируса как в Украине, так и среди сезонных рабочих за рубежом.

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“Главным приоритетом остается безопасность украинцев, но организованные перевозки должны постепенно восстанавливаться“, - сказал Пристайко.

Напомним, что авиакомпания “Международные авиалинии Украины“ (МАУ) получила согласование на ряд специальных рейсов за границу, которыми смогут отправиться украинцы, имеющие трудовую визу, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинскую страховку.