Кому легче всего найти работу после карантина - эксперт

По мнению Татьяны Пашкиной, проблема безработицы в Украине может оставаться актуальной до конца года.

Хотя карантин начался быстро и уже почти закончился, преодолевать его экономические последствия работодателям придется длительное время. Об этом в эфире 1+1 сказала эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

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В частности, по ее словам, уровень безработицы в Украине будет оставаться высоким.

“Безработица будет продолжаться. Некоторые компании, которые пока по-горячему еще работают, тянут. Потом поймут, что прочности не имеют, и придется кого-то увольнять, потому что уже не те продажи, не то производство”, - пояснила эксперт.

В то же время, по словам Пашкиной, вакансии на рынке труда сейчас начинают появляться в разных сферах.

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“Грузчиков (ищут - прим. ред.), кладовщиков, комплектаторов, курьеров, продавцов-консультантов, операторов на АЗС, кассиров и тому подобное. К нам подключились аграрии, которые собирают спаржу и клубнику. Немножко есть вакансии в IT-сфере. Есть спрос на фарму, на строительство, если его в конце концов позволят“, - рассказала эксперт.

Также, по ее словам, сейчас на поиск работы влияет отсутствие транспорта. Если это возможно, то работу ищут неподалеку.

“Мы имеем то, что я называю географическая пересортица. Потому что люди сейчас ищут работу где-то возле дома“, - отметила Пашкина.

Напомним, что украинцы стали активней искать работу.