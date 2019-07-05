Кого ищет работодатель во время карантина: ТОП-7 трендов

Среди наиболее востребованных профессий - водители, продавцы и офис-менеджеры.

Многие украинские компании после ослабления карантина возобновили работу и не только вернули на рабочие места сотрудников, но стали подыскивать новых, расширяя штат. Об этом в своем материале сообщает vesti.ua.

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Издание публикует ТОП-7 профессий и направлений, в которых сегодня больше всего заинтересованы работодатели.

Водители - от 18 500 грн/мес.

Наиболее активно заняты поисками сотрудников такие компании, как Uber, Uklon и Bolt. Они готовы предоставить водителю автомобиль и обещают платить от 26 тыс. грн. в месяц, но при условии, что тот будет работать по 12 часов в сутки шесть дней в неделю. Выплачивать зарплату обещают в конце недели. Готовы рассмотреть кандидатов мужского пола в возрасте от 25 до 40 лет и при наличии водительского стажа от трех лет.

Продавцы - от 11 500 грн/мес.

Чаще всего ищут кассиров, готовы платить им от 10 тыс. грн, продавцам торговых залов обещают зарплату от 9 тыс. грн, а заведующим отделов торговых центров предлагают оклад от 12 тыс. грн и дополнительно премии за выторг.

Офис-менеджеры - от 15 000 грн/мес.

По сравнению с февралем количество вакансий по поиску этих специалистов увеличилось на 17%. Причина проста: с наступлением карантина многих сотрудников отправили в отпуск за свой счет, а у тех в это время была возможность подыскать себе другую работу. Привлекают офис-менеджеров в свои компании повышенным окладом - их зарплата выросла по сравнению с началом карантина на 7% и стартует от 15 тысяч гривен.

Рабочие склада - от 12 000 грн/мес.

Грузчиками готовы брать практически всех и даже без опыта работы. Единственное условие - хорошее состояние здоровья, т. к. придется работать по 8-12 часов в день. Поэтому предпочтение отдается соискателям крепкого телосложения в возрасте 23-55 лет. Платить обещают от 12 тыс. грн в месяц. Сроки выплат договорные: в конце месяца, в конце недели или после окончания проекта.

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IT-сотрудники и интернет-телекоммуникации — от 15 000 грн/мес.

В этой сфере разыскиваются не только офисные работники - программисты, системные администраторы, активно ищут и рабочих таких специальностей, как монтажники, инженеры, сварщики, технологи и т. д. Например, монтажнику телекоммуникационных жгутов обещают зарплату от 17 тыс. грн. Такую же ставку обещают монтажнику-сварщику, а техник по подключению телевидения и интернета будет получать минимум 15 тыс. грн.

Работники сельского хозяйства — от 12 000 грн/мес.

Компании ищут не только специализированный персонал, например, агрономов, но и менеджеров по продаже семян и удобрений, экономистов и IT-специалистов. Зарплату в вакансиях не указывают, но обещают ее назвать по результатам онлайн-собеседования. А вот работникам полевой техники зарплату предлагают сразу: трактористам обещают платить от 12 тыс. грн, механикам - от 15 тыс. грн за месяц работы на полях, а трактористу-механизатору - до 20 тыс. грн.

Удаленные сотрудники - от выработки

Специалисты в сфере рекрутинга говорят, что те должности, которые докажут за время карантина свою эффективность на удаленке, так и останутся “аутофисными“, ведь большинство из них предполагает зарплату от выработки. Среди предложений от работодателей - позиции операторов удаленных кол-центров, администраторов страниц в соцсетях, приемщиков заказов по телефону, менеджеров по продажам“.

Напомним, что украинцы стали активней искать работу.