Среди самых популярных предложений по удаленной занятости - Instagram-специалисты, офис-менеджеры, операторы и менеджеры по продажам.

В период карантина украинцы стали чаще искать удаленную работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков сервиса OLX Работа. Согласно его данным, в апреле 2020 года по сравнению с февралем количество запросов “удаленная работа“ выросло на 83%.

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Работодатели также подстроились под новые условия рынка и в период усиленных ограничений социальных контактов стали больше предлагать работу онлайн и выполнение услуг из дома.

Так, самыми популярными по количеству объявлений в апреле стали офис-менеджеры - таких предложений для удаленной работы стало почти в 2 раза больше. В обязанности, которые нужно выполнять из дома, входят прием звонков и электронной почты, ведение документооборота. Таким специалистам в среднем по Украине предлагали 10 тыс. грн.

Еще одна возможность - работа оператором. Обязанности на этой должности включают в себя прием или совершение звонков, онлайн-общение с клиентами. Поэтому комфортно выполнять такую работу удаленно. Оплата труда - в среднем 12,5 тыс. грн.

Украинцы стали чаще искать удаленную работу: ТОП-10 вакансий OLX Работа

Удаленную занятость предлагают также Instagram-специалистам. Речь идет о ведении аккаунтов в соцсети, работе с контентом, написании постов. В апреле по сравнению с февралем объявлений об их поиске стало на 72% больше. Платить готовы в среднем 19,5 тыс. грн в месяц.

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Работодатели также активизировались в поиске менеджеров по продажам - в апреле по сравнению с последним месяцем зимы их стали искать на 42% чаще. Из дома специалисты могут легко контактировать с клиентами и получать в среднем 12,5 тыс. грн.

Увеличились шансы найти работу онлайн-администраторов - таких объявлений стало на 46% больше. В обязанности таких специалистов входит модерация онлайн-страниц и сайтов. Получить за месяц они могут в среднем 22 тыс. грн.

Стабильным остается количество объявлений о поиске диспетчеров на дому - им предлагают работу с транспортом и в службах такси. Платить готовы в среднем 11,5 тыс. грн в месяц.

Также не падает спрос на бухгалтеров для работы из дома. За ведение учета из дома специалистам предлагают в среднем 10 тыс. грн.

В ТОП-10 удаленных вакансий вырвались программисты и копирайтеры. Работа с компьютерным обеспечением или с текстами не требует физического присутствия в офисе, поэтому их закономерно стали больше искать в апреле. При этом первым за месяц в среднем предлагают 20 тыс. грн, а вторым - 21,5 тыс. грн.

Активнее с наступлением карантина стали искать также продавцов для работы из дома. В апреле можно найти предложения такой занятости с рекордной средней зарплатой более 29 тыс. грн.

Напомним, что украинцы стали активней искать работу.