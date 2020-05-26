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Чехия возобновляет выдачу украинцам рабочих виз

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Среди заявителей, которые могут подать документы на получение визы, сезонные работники.
Чехия возобновляет выдачу украинцам рабочих виз
Чехия возобновляет выдачу украинцам рабочих виз
depositphotos.com

Генеральное консульство Чешской Республики во Львове частично возобновило прием визовых анкет и документов от украинцев, желающих поехать на работу в эту страну. Об этом сообщается на сайте учреждения.

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Согласно сообщению, среди заявителей, которые могут подать документы на получение визы, сезонные работники, члены семьи гражданина ЕС или гражданина Чехии, работники международных транспортных перевозок.

Также документы могут подать дипломаты и должностные лица международных организаций, заявители с целью трудоустройства в области здравоохранения и социальных служб и члены их семей.

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В консульстве отмечают, что возобновлена также обработка заявок, поданных до 14 марта - даты начала карантина. Также сообщается, что консульство будет принимать 58 заявителей на шенгенские визы ежедневно.

Напомним, что Польша ослабила карантин для заробитчан.

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Теги: Чехия, консульство, Львов, рабочая виза, заробитчане
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