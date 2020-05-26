Чехия возобновляет выдачу украинцам рабочих виз

Среди заявителей, которые могут подать документы на получение визы, сезонные работники.

Генеральное консульство Чешской Республики во Львове частично возобновило прием визовых анкет и документов от украинцев, желающих поехать на работу в эту страну. Об этом сообщается на сайте учреждения.

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Согласно сообщению, среди заявителей, которые могут подать документы на получение визы, сезонные работники, члены семьи гражданина ЕС или гражданина Чехии, работники международных транспортных перевозок.

Также документы могут подать дипломаты и должностные лица международных организаций, заявители с целью трудоустройства в области здравоохранения и социальных служб и члены их семей.

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В консульстве отмечают, что возобновлена также обработка заявок, поданных до 14 марта - даты начала карантина. Также сообщается, что консульство будет принимать 58 заявителей на шенгенские визы ежедневно.

Напомним, что Польша ослабила карантин для заробитчан.