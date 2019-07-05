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Число официальных безработных в Украине перевалило за полмиллиона

Комментариев: 1
С начала карантина в Государственной службе занятости зарегистрировалось 236 тысяч украинцев.
Число официальных безработных в Украине перевалило за полмиллиона
Число официальных безработных в Украине перевалило за полмиллиона
depositphotos.com

Количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло до 506 тысяч. Об этом со ссылкой на данные Государственной службы занятости сообщает Интерфакс-Украина.

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Так, согласно сообщению, только за минувшую неделю было зарегистрировано 19,6 тысяч безработных,

“За последнюю неделю регистрация безработных несколько сократилась. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тыс. чел., то за последнюю неделю - от 3 до 4 тыс.“, - сообщили в ведомстве.

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При этом по состоянию на 26 мая 2019 года количество официально зарегистрированных безработных в Украине составляло почти на 67%, или на 202 тысячи меньше.

С 12 марта 2020 года зарегистрировалось 236 тысяч безработных, что почти вдвое больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Напомним, что украинцы стали меньше обращаться за пособиями.

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Теги: Госслужба занятости, безработица, карантин
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Комментариев (1)
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thebestdraw    27.05.2020, 11:40
Оценка:  0
thebestdraw
так это заробитчане просто-напросто встали. Раньше они не заморачивались с центрами занятости из-за тех копеек, которые платят там ТЕМ, кто не работает официально в Украине. А щас из-за карантина решили встать туда.
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