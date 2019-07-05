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В Минсоцполитики рассказали, как будут помогать вернувшимся заробитчанам

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В Украину с заработков по разным данным вернулось от 500 тысяч до 2 миллионов людей.
В Украине могут внедрить немецкий опыт помощи безработным
В Украине могут внедрить немецкий опыт помощи безработным
depositphotos.com

В Украину вернулось от 500 тысяч до 2 миллионов граждан, которые до пандемии работали за границей. Об этом в интервью lb.ua сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

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По ее словам, пока в системе социальной помощи всплеск обращений не отмечен. Однако впоследствии украинцы, вернувшиеся с заработков, могут массово обращаться в центры занятости.

“Мне очень нравится тезис президента “оставайся в Украине“. Но для того, чтобы люди остались, надо создать им соответствующие условия“, - сказала министр.

По словам Лазебной, сейчас в министерстве анализируют информацию центров занятости относительно недавно ставших на учет людей.

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“Это интересная статистика: кто приехал, с какими навыками, чем им может помочь государство. На прошлой неделе я разговаривала со Всемирным банком, они подали мне хорошую идею - сделать сквозной мониторинг людей, которые сейчас есть на рынке труда. Мы разрабатываем соответствующую таблицу с точки зрения социальных потребностей этих людей и, что мы можем им предложить на нашем рынке труда“, - уточнила министр.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не устанавливало никаких ограничений и запретов на выезд украинцев за границу с целью трудоустройства.

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Теги: заробитчане, безработица, Минсоцполитики, Лазебная, трудоустройство
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