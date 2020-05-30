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Абитуриентам рассказали, как будет проходить ВНО-2020

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Представитель УЦОКО рассказала об особенностях проведения внешнего независимого оценивания в условиях карантина.
Абитуриентам рассказали, как будет проходить ВНО-2020
Абитуриентам рассказали, как будет проходить ВНО-2020
Скриншот

Максимально допустимая температура тела, с которой абитуриентов будут пускать на внешнее независимое оценивание, составит 37,2 градуса. Об этом в эфире 1+1 сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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Она уточнила, что если у участника ВНО обычная температура тела выше нормы, ему следует взять соответствующую справку у семейного врача или терапевта и показать ее на пункте проведения оценивания.

При этом, по словам Вакуленко, температура тела может подняться вследствие стресса. Принимать окончательное решение о допуске или недопуске абитуриента будут врач и ответственный за место проведения ВНО, которые будут присутствовать на каждом пункте тестирования.

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По словам Вакуленко, во время проведения ВНО все присутствующие должны будут находиться в масках. Также абитуриентам рекомендуют иметь индивидуальные санитайзеры и сухие салфетки.

“Они будут в масках, но, конечно, можно пить воду и дышать воздухом. Плюс можно снимать маску и менять, поскольку раз в три часа нужно ее менять“, - уточнила Вакуленко.

Представитель УЦОКО также рассказала, что для участников внешнего независимого оценивания вдвое увеличили время допуска в пункт пропуска.

“Раньше у абитуриентов было примерно 35 минут для того, чтобы пройти все процедуры, теперь это время увеличено до часа. Также введено новшество - каждому участнику ВНО в пропуске будет указан маленький временной промежуток, когда стоит заходить в пункт тестирования“, - рассказала Вакуленко.

По ее словам, всех участников поделят на небольшие группы. Наибольшая продолжительность теста будет составлять три часа.

Напомним, что в МОН рассказали, как студенты будут сдавать сессию во время карантина.

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Теги: ВНО, абитуриенты, температура тела, маски, УЦОКО
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гость  (аноним)  30.05.2020, 15:06
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смысл учиться в Украине, если все равно будешь либо безработным, либо ишачить на копеечную зарплату. Украинский диплом - это годы потерянной жизни
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