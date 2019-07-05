Более трети украинцев хотят и далее работать на "удаленке" - Опрос

Только каждый пятый респондент не привык к работе из дома и мечтает вернуться в офис.

Более трети украинцев хотят и далее работать на "удаленке" depositphotos.com

Более трети украинцев хотели бы продолжать работать в удаленном режиме. Об этом свидетельствуют данные опроса кадрового портала grc.ua, сообщает УНИАН.

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Согласно его результатам, 37% опрошенных хотели бы продолжать работать из дома. При этом 21% респондент считает, что удалять удаленный формат работы еще рано, поскольку опасность COVID-19 еще не прошла.

Еще 19% опрошенных не смогли привыкнуть к работе из дома. а 15% респондентов готовы вернуться в офисы, но только при условии, что работодатель предпримет дополнительные шаги для защиты здоровья сотрудников.

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Вариант “Другое“ выбрали 9% участников опроса. Среди основных пожеланий фигурировали возможность иметь гибкий график и чередовать надомную и офисную работу.

Напомним, что две трети украинских компаний не против перейти на удаленную работу.