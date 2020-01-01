В первую очередь на учет в центр занятости стали работавшие в отраслях, деятельность которых была остановлена ​​во время карантина.

Количество официальных безработных в Киеве за год увеличилось почти втрое depositphotos.com

По состоянию на 1 июня в Киеве зарегистрировано 22,7 тысячи безработных, что в 2,7 раза больше, чем на соответствующую дату 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского центра занятости, информирует Укринформ.

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По словам директора учреждения Виктора Вилыча, в первую очередь на учет стали работавшие в отраслях, деятельность которых была остановлена ​​во время карантина.

“Также в КМЦЗ обратилось большое количество людей, которые официально не работали длительное время, и, возможно, были заняты в теневом секторе экономики“, - сообщил он.

Так, среди безработных, состоящих на учете, преобладают бывшие работники торговли (25%), государственного управления (10%), финансовой и страховой деятельности (9%), предприятий перерабатывающей промышленности (9%), представители сферы информации и телекоммуникации, профессиональной, научной и технической деятельности (7%).

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Также в службе занятости сообщили, что по сравнению с прошлым годом численность бывших работников ресторанного бизнеса выросла более чем в 7 раз; строительства, и торговли - в три раза; сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха, а также предприятий перерабатывающей промышленности, транспорта и сферы информации и телекоммуникации - более чем вдвое.

Напомним, что количество официальных безработных в Украине перевалило за полмиллиона.