Учителя-пенсионеры продолжат работать в Украине - Слуга народа
Информация о предстоящем увольнении учителей, достигших пенсионного возраста, не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает партия “Слуга народа“.
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Согласно сообщению, единственное, что изменится для учителей и директоров школ, - их автоматически будут переводить на срочный контракт.
“Что это значит? Что государство будет заказывать у них учительские и управленческие услуги, заключать трудовой договор, где будет свидетельствовать готовность за это платить“, - сообщил председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
Такой типовой контракт - это дополнительная защита. Ведь там четко прописано: размер зарплаты, все предусмотренные для работника надбавки и льготы. Эти выплаты гарантированы. А для учителей и директоров будут четко прописаны и их обязанности. Если человек не выполняет их качественно, как и любой другой работник на предприятии или в компании, контракт будут пересматривать.
В партии “Слуга народа“ утверждают, что такая практика существует во всем мире, поскольку подобные договоры стимулируют работников выполнять свою работу ответственно.
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“Кстати, в Украине уже переведены на контракт преподавателей университетов и ректоров. Поэтому эта практика не нова и показала свою пользу“, - говорится в сообщении.
Напомним, что в Минобразования разработали проект нового профстандарта учителя начальных классов, а также учителей учреждений общего среднего образования.
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