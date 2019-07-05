Учителя-пенсионеры продолжат работать в Украине - Слуга народа

Педагогов и директоров школ переведут на срочный контракт.

Информация о предстоящем увольнении учителей, достигших пенсионного возраста, не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает партия “Слуга народа“.

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Согласно сообщению, единственное, что изменится для учителей и директоров школ, - их автоматически будут переводить на срочный контракт.

“Что это значит? Что государство будет заказывать у них учительские и управленческие услуги, заключать трудовой договор, где будет свидетельствовать готовность за это платить“, - сообщил председатель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Такой типовой контракт - это дополнительная защита. Ведь там четко прописано: размер зарплаты, все предусмотренные для работника надбавки и льготы. Эти выплаты гарантированы. А для учителей и директоров будут четко прописаны и их обязанности. Если человек не выполняет их качественно, как и любой другой работник на предприятии или в компании, контракт будут пересматривать.

В партии “Слуга народа“ утверждают, что такая практика существует во всем мире, поскольку подобные договоры стимулируют работников выполнять свою работу ответственно.

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“Кстати, в Украине уже переведены на контракт преподавателей университетов и ректоров. Поэтому эта практика не нова и показала свою пользу“, - говорится в сообщении.

Напомним, что в Минобразования разработали проект нового профстандарта учителя начальных классов, а также учителей учреждений общего среднего образования.