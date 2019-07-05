Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько стоит контрактное обучение в Украине: МОН назвало минимальные цены

Комментариев: 1
Минимальная цена обучения на контракте не может быть меньшей, чем 60% от госфинансирования на одного студента-бюджетника.
Сколько стоит контрактное обучение в Украине: МОН назвало минимальные цены
Сколько стоит контрактное обучение в Украине: МОН назвало минимальные цены
depositphotos.com

Минимальная стоимость контрактного обучения в 2020 году в украинских ВУЗах составит от 6 до 39 тысяч гривен. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Читай также: Под Львовом училище требует у студента вернуть стипендию

В ведомстве уточнили, что речь идет только об учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования, которые подчиняются Министерству. Всего таких заведений 160.

По словам заместителя министра образования и науки Егора Стадного, в 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньшей, чем 60% от финансирования, выделяемого государством в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете.

Читай также: Сколько стоит обучение в ВУЗах Украины в 2019: Инфографика

“Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится. Собственно, даже среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора“, - отметил чиновник.

Сколько стоит контрактное обучение в Украине: МОН назвало минимальные цены
Сколько стоит контрактное обучение в Украине: МОН назвало минимальные цены
МОН Украины

В МОН уточнили, что минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не может быть выше 3 средних зарплат в области. Она распространяется на 38 наиболее популярных специальностей в государственных университетах и тех частных, которые будут получать государственное финансирование.

Читай также: Кабмин хочет увеличить стоимость обучения в ВУЗах

Среди таких специальностей: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения.

“Почти в 100 университетах и учреждениях профессионального предвысшего образования минимальная стоимость контракта не будет превышать 20 тысяч гривен. А наиболее высокая индикативная себестоимость обучения установлена лишь в девяти учреждениях“, - отметили в министерстве.

Напомним, что студентам в Украине значительно повысят стоимость платного обучения.

Поделись:
Теги: ВУЗы Украины, стоимость обучения, контрактное обучение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Путин-Xyйло    18.06.2020, 11:04
Оценка:  0
Путин-Xyйло
В 2020 году не может быть контрактного обучения. Впрочем любого не может быть. Всех уже посадили ка карантин, до конца года, как минимум! Просто народу об этом еще не сообщили.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь