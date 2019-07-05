Сколько стоит контрактное обучение в Украине: МОН назвало минимальные цены

Минимальная цена обучения на контракте не может быть меньшей, чем 60% от госфинансирования на одного студента-бюджетника.

Минимальная стоимость контрактного обучения в 2020 году в украинских ВУЗах составит от 6 до 39 тысяч гривен. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

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В ведомстве уточнили, что речь идет только об учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования, которые подчиняются Министерству. Всего таких заведений 160.

По словам заместителя министра образования и науки Егора Стадного, в 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньшей, чем 60% от финансирования, выделяемого государством в пересчете на одного студента-бюджетника в конкретном университете.

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“Это касается только 38 наиболее популярных специальностей и начнет действовать для студентов, которые будут поступать в 2020 году, и не повлияет на тех, кто уже учится. Собственно, даже среди будущих первокурсников нововведение коснется максимум 16% нынешнего набора“, - отметил чиновник.

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В МОН уточнили, что минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не может быть выше 3 средних зарплат в области. Она распространяется на 38 наиболее популярных специальностей в государственных университетах и тех частных, которые будут получать государственное финансирование.

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Среди таких специальностей: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения.

“Почти в 100 университетах и учреждениях профессионального предвысшего образования минимальная стоимость контракта не будет превышать 20 тысяч гривен. А наиболее высокая индикативная себестоимость обучения установлена лишь в девяти учреждениях“, - отметили в министерстве.

Напомним, что студентам в Украине значительно повысят стоимость платного обучения.