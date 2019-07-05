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Минцифры запускает онлайн-школу для предпринимателей: Подробности

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Обучение будет проходить в формате образовательных сериалов и будет бесплатным для всех.
Минцифры запускает онлайн-школу для предпринимателей
Минцифры запускает онлайн-школу для предпринимателей
depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации Украины в партнерстве с Международной финансовой корпорацией запускает онлайн-школу для предпринимателей. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

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Согласно сообщению, онлайн-школа будет функционировать с 22 июня на платформе Дія.Бизнес. Обучение будет проходить в формате образовательных сериалов.

“В рамках каждого учебного сериала потенциальные и действующие предприниматели смогут посмотреть серии, пройти тестирование, получить дополнительные полезные материалы, пройти финальный тест и получить сертификат о завершении курса“, - говорится в сообщении.

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Кроме того, предполагается смешанный формат обучения - частично оно будет проходить онлайн, частично - оффлайн, на базе центров поддержки предпринимателей Дія.Бизнес. Обучение будет бесплатным для всех.

Напомним, что права, техпаспорт и автогражданка теперь доступны на платформе “Дія“.

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Теги: Минцифры, предпринимательство, обучение
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