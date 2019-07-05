В Нацбанке связывают эту тенденцию с постепенным открытием границ и восстановлением авиасообщения.

Украинцы стали чаще искать работу за рубежом - НБУ depositphotos.com

Украинцы активизировали поиски работы за рубежом. Об этом сообщается в отчете Национального банка Украины за прошедшую неделю.

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Согласно отчету, количество новых вакансий и резюме продолжило рост в большинстве секторов и городов, однако спрос на рабочую силу остается слабым по сравнению с докарантинным уровнем.

Украинцы стали чаще искать работу за рубежом - НБУ НБУ

“В результате этого нагрузка на внутреннем рынке труда оставалось высокой. Вместе с постепенным открытием границ и восстановлением авиасообщения активизировались и поиски работы за рубежом“, - говорится в сообщении НБУ.

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Ранее сообщалось, что 18% всех вакансий, зарегистрированных на сегодня в Государственном центре занятости, предлагают минимальную зарплату.

Напомним, что по данным Службы занятости количество безработных в Украине за год выросло на 76%.