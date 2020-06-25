Уровень безработицы среди украинцев в возрасте 15 лет и старше составил 8,5%.

Уровень безработицы в Украине в первом квартале 2020 года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. - до 8,6%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По ее информации, в первом квартале 2020 года количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляла 16,6 млн человек. Число безработных украинцев в возрасте 15 лет и старше сократилось до 1,5 млн.

Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 51,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 58,2%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 8,5%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 8,6%.

В Госстате назвали число безработных украинцев в первом квартале ukrstat.gov.ua

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Как известно, в Украине 1 июля будет повышен прожиточный минимум, в связи с чем возрастет и размер максимальной помощи по безработице. Так, украинцы, получающие максимальное пособие по безработице (8408 грн), с 1 июля будут получать 8788 грн в месяц.

Напомним, что, по данным Государственной службы занятости, количество безработных в Украине за год выросло на 76%.