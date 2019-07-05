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Количество вакансий в Украине уменьшилось на треть – Служба занятости

Комментариев: 1
Средний размер предлагаемой заработной платы составляет 7000 гривен.
Количество вакансий в Украине уменьшилось на треть – Служба занятости
Количество вакансий в Украине уменьшилось на треть – Служба занятости
depositphotos.com

По состоянию на 1 июля количество вакансий, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 58 тысяч, что на 38% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года. Об этом УНН сообщили в Государственном центре занятости.

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“Ожидалось, что в 2020 году наибольший дефицит кадров будет наблюдаться в промышленности, в торговле, в образовании и на транспорте. Однако, вследствие карантина, произошло сокращение спроса на работников и рост зарегистрированной безработицы, а также структурные изменения на рынке труда, связанные с приостановлением работы предприятий и организаций“, - сообщили в ведомстве.

Согласно сообщению, средний размер предлагаемой в вакансиях заработной платы составляет 7000 гривен. При этом возможности по трудоустройству безработных украинцев остаются ограниченными.

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“Количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, по состоянию на 1 июля 2020 года, составляет - 517,7 тыс. человек, что на 80% больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года“, - говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 июля в Украине увеличился размер пособия по безработице.

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Теги: безработица, служба занятости, вакансии
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
В0ЛАНД    03.07.2020, 12:58
Оценка:  +1
В0ЛАНД
Какой смысл писать сумму зарплаты в виде ставки?7000?Это зарплата"грязная",с этой зарплаты работник на руки получит примерно 5700 гривен.Но 7000 предлагают далеко не везде,т.к.далеко не все работают полный рабочий день.
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