В Госстате подсчитали, сколько украинцев работают неофициально

Чаще всего без трудовых книжек в Украине работают жители сел.

Каждый пятый работающий украинец на сегодняшний день без трудоустроен неофициально. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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“Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за три месяца этого года составляет около 3,5 миллиона человек. Это пятая часть от общего количества работающих украинцев“, - говорится в сообщении.

Согласно данным Госстата, среди неофициально работающих преобладают жители сел. Их количество составляет 1,8 миллиона человек.

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Также сообщается, что в период с января по март 2020 года неформально занятыми являлись почти 3,4 миллиона украинцев. Из них 1,35 миллиона - женщин и 2 миллиона - мужчин в возрасте 15-70 лет.

Напомним, что в Госстате назвали число безработных украинцев в первом квартале.