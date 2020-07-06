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В Госстате подсчитали, сколько украинцев работают неофициально

Комментариев: 2
Чаще всего без трудовых книжек в Украине работают жители сел.
В Госстате подсчитали, сколько украинцев работают неофициально
В Госстате подсчитали, сколько украинцев работают неофициально
depositphotos.com

Каждый пятый работающий украинец на сегодняшний день без трудоустроен неофициально. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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“Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за три месяца этого года составляет около 3,5 миллиона человек. Это пятая часть от общего количества работающих украинцев“, - говорится в сообщении.

Согласно данным Госстата, среди неофициально работающих преобладают жители сел. Их количество составляет 1,8 миллиона человек.

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Также сообщается, что в период с января по март 2020 года неформально занятыми являлись почти 3,4 миллиона украинцев. Из них 1,35 миллиона - женщин и 2 миллиона - мужчин в возрасте 15-70 лет.

Напомним, что в Госстате назвали число безработных украинцев в первом квартале.

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Теги: неофициальное трудоустройство, трудовая книжка, Госстат
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Комментариев (2)
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Muzobozz    06.07.2020, 14:46
Оценка:  -1
Muzobozz
Работать неофициально гораздо выгоднее чем официально.Во-первых получаешь на 20% больше,во вторых не поддерживаешь гражданскую войну своими 1,5% налога с официальной зарплаты.В третьих всегда сможешь уйти и найти другую работу.
P.S.Про пенсионный стаж 35 лет ничего не пишу. :-)
Noblesse_obliger    06.07.2020, 14:45
Оценка:  -1
Noblesse_obliger
Я не понял,а как же 500 000 новых рабочих мест от Шлепара или снова они просто пошутили ???
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