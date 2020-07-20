В ТОП-3 иностранных рабочих направлений по-прежнему входят Польша, Чехия и Германия.

Украинцы все чаще ищут работу за рубежом: Озвучены цифры depositphotos.com

С начала лета количество украинцев, ищущих работу за рубежом, увеличилось более чем на 16%. Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

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“В начале лета на сайте Jooble искали работу за рубежом 6700 пользователей. С этого времени количество заинтересованных в заработке выросла и сейчас составляет почти 8000“, - говорится в сообщении на сайте платформы.

Отмечается, что в ТОП-3 иностранных рабочих направлений по-прежнему входят Польша (5526 запросов), Чехия (263) и Германия (183).

Украинцы все чаще ищут работу за рубежом: Озвучены цифры opendatabot.ua

“По данным Госкомстата, 42,7% украинцев зарабатывают около $200 без учета налогов. Минимальная зарплата в Польше - 600 евро. Лишь в 2019 году трудовые мигранты перечислили в Украину около $12 млрд. Поэтому такая динамика вполне понятна: люди едут за границу, чтобы обеспечить себя и свои семьи“, - сказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

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При этом, по его словам, лишь 2,5% украинцев ищут работу за границей через интернет. Большинство - 69,5% - попадают в Польшу по рекомендациям друзей и знакомых.

Напомним, что Совет Европейского союза разрешил открыть границу для отдельных категорий украинцев.