Число безработных украинцев перевалило за полмиллиона: Кто ищет работу

Треть безработных украинцев - молодежь до 35 лет.

По состоянию на 1 июля 2020 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано почти 518 тысяч безработных, из них 58% женщин и 42% мужчин. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, 31% безработных - молодежь в возрасте до 35 лет, 29% - люди от 35 до 44, еще 40% - более 45 лет.

“Из общего количества безработных 21800 (или 4%) имели инвалидность, 9,2 тыс (или 2%) - бывшие участники АТО, 5,2 тысячи (или 1%) - внутренне перемещенные лица, 39,5 тысяч (или 8%) - люди, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет, 4,5 тысяч (или 1%) - выпускники учебных заведений“, - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что до увольнения 17% безработных работали в сфере торговли, 14% - в перерабатывающей промышленности, 13% - в госуправлении, обороне и соцстраховании, 9% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

Напомним, что в Украине перестала расти безработица, но появилась новая проблема коронакризиса - падают поступления от уплаты единого социального взноса.