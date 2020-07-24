С 1 августа в Украине стартует вступительная кампания в высшие учебные заведения.

В ежегодном рейтинге вузов “Топ-200 Украина“ в 2020 году первое место занял Киевский политехнический институт. Об этом сообщает Слово и дело. По данным издания, самым дорогим в КПИ является обучение на гуманитарных специальностях.

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“Например, обучение по специальности “Журналистика“ стоит 36 тысяч гривен в год, “Менеджмент“ - 32,7 тысяч. Стоимость обучения на юридических специальностях составляет до 34,2 тысяч гривен, на экономических - 32,7 тысяч, технических - 33,3 тысячи. Дешевле всего в КПИ обучение на медицинских специальностях - до 25,9 тысяч гривен за год“, - пишет издание.

Названа стоимость обучения в самых престижных вузах Киева Слово и дело

На втором месте в рейтинге украинских вузов находится Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Год на гуманитарной специальности может обойтись до 59,6 тысяч гривен, столько стоит, к примеру, обучение на филолога. Экономические специальности могут стоить до 57,4 тысяч гривен за год, юридические - до 55,4 тысяч гривен, технические до 36,7 тысяч гривен, медицинские - до 41 тысячи гривен.

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“Киево-Могилянская академия по расценкам на обучения близка к университету Шевченко: юридические специальности - до 55 тысяч гривен, технические - до 50 тысяч, гуманитарные - до 45 тысяч, экономические - до 37,5 тысяч“, - пишет издание.

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По данным СМИ, стоимость обучения на медицинских специальностях в профильном университете имени Богомольца колеблется от 29 тысяч 594 гривны за год (специальность “Педиатрия“) до 38 тысяч 172 гривны за год (специальность “Медицина“).

Напомним, что для детей из временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей будет отдельная квота на поступление в украинские вузы, чтобы они не конкурировали с теми, кто сдает внешнее независимое оценивание.