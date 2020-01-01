Известно, сколько украинских заробитчан хотят остаться в Польше

Четверть трудовых мигрантов хотят остаться в соседней стране на ПМЖ.

Количество украинских трудовых мигрантов, которые хотели бы остаться в Польше на срок от трех лет и дольше, существенно выросло. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Национальным банком Польши, сообщает УНИАН.

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Так, 24% опрошенных трудовых мигрантов из Украины выразили желание остаться в Польше на постоянной основе. Еще 14% хотели бы остаться на срок от трех лет. При этом 23% заробитчан планируют находиться в Польше год или меньше.

“Среди мигрантов, работающих в Варшаве, 52% хотят остаться в стране на срок от трех лет. В 2015 году таких было только 8%. Тогда примерно 80% работающих в польской столице украинских мигрантов планировали оставаться в стране меньше года“, - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что только 160 тысяч украинских трудовых мигрантов решили выехать из Польши после начала эпидемии коронавируса и введения карантина.

Напомним, что украинские сезонные работники в Польше смогут начать работать без соблюдения двухнедельного карантина.