Вступительная кампания-2020: Как стать студентом

С 1 августа абитуриенты могут регистрировать электронные кабинеты для поступления в вуз.

1 августа в Украине стартует вступительная кампания. В связи с карантином она стала одной из самых стрессовых в истории нашей страны, сообщает в материале портала Страна.

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Как выбрать вуз

Перечень учебных заведений представлен в Реестре субъектов образовательной деятельности. Там есть информация о форме собственности вуза, его руководстве, правилах приема, лицензированных специальностях и аккредитации. Также можно ознакомиться со списком вузов по типу заведения, регионам, перечнем специальностей и стоимости обучения.

Выбрав подходящий вуз, следует выяснить, в каких случаях подают электронные документы, а в каких - бумажные, как формируется конкурсный балл, что означает “первоочередное зачисление“. Для этого можно ознакомиться с утвержденными Министерством образования и науки Условиями приема, а также с правилами приема в конкретном вузе.

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Сколько заявлений можно подать

В этом году можно подать максимум 5 заявлений на разные специальности - для поступления на бюджет на бакалавра и магистра. На контрактное обучение заявления по-прежнему подаются без количественных ограничений. Перед подачей заявления следует убедиться в наличии сертификатов всех необходимых ВНО для выбранной специальности.

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Сроки подачи заявлений

Электронные заявления в вузы можно будет подавать с 13 августа. 16 августа в 18:00 заканчивается принятие заявлений от поступающих на бюджет. 22 августа в 18:00 заканчивается принятие заявлений от поступающих на основе сертификатов ВНО или творческих конкурсов.

Как показывает практика, первый и последний дни регистрации и подачи документов обычно являются наиболее проблемными - система перегружается из-за большого количества одновременных обращений.

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Проходные баллы

Заранее проходной балл на конкретную специальность в конкретном вузе узнать нельзя - это зависит от количества поступающих и наличия мест. Оценить свои шансы можно, проанализировав данные предыдущих вступительных кампаний.

Напомним, что Министерство образования и науки ввело ряд новых правил для вступительной кампании 2020 года.