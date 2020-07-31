Украинские заробитчане в Польше: Названы ТОП-5 мошеннических схем

Возросло количество "посредников", не имеющих никакого отношения к компаниям по трудоустройству.

На рынке труда Польши активизировались мошеннические схемы в отношении украинских граждан со стороны агентств по трудоустройству. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Там утверждают, что мошенники, в частности, представляются посредниками польских фирм, собирают деньги за проезд через границу и исчезают. Так, только за 2018 год в Польше обанкротилось более 660 компаний-посредников, но даже при этом на рынке остается работать более 8000 агентств.

Многие из них, пытаясь выжить в условиях конкуренции и тем более при закрытых границах из-за пандемии, прибегают к аферам в отношении украинских заробитчан.

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“Значительно возросло и количество мошенников, которые называются посредниками, однако не имеют никакого отношения к официальным компаниям по трудоустройству“, - говорится в сообщении.

Кроме этого, распространены следующие схемы:

украинцев нанимают на территории Украины на работу, везут в Польшу и там бросают без работы и условий для прохождения 14-дневного обязательного карантина. Сразу же появляются “добрые“ посредники, готовые трудоустроить растерянных людей, но за низкую оплату или в крайне тяжелые условия труда;

посредниками выступают водители микроавтобусов, которые обещают за сумму в несколько сотен злотых перевезти через границу в Польшу, где их якобы должен встретить представитель компании по трудоустройству. В лучшем случае людей довозят до границы, где оставляют проходить самостоятельно без соответствующих документов, что влечет за собой отказ во въезде;

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в Польше создают фиктивные агентства по трудоустройству. Они дают активную рекламу в Интернете о том, что компания помогает украинцам в получении разрешения работать в Польше полгода. Люди платят деньги этой фиктивной фирме, а в результате либо представитель “фирмы“ исчезает, либо Пограничная служба Польши идентифицирует фирму как фиктивную и не пропускает украинцев с такими разрешениями;

компания по трудоустройству официальная и заявляет, что организует прохождение карантина для украинских граждан. Но размещает людей в антисанитарных условиях, фактически в бараках, без обеспечения их пищей и средствами гигиены. В результате люди остаются перед выбором - или нарушить карантин и быть депортированными, или остаться без продуктов питания.

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“Часто аферисты предлагают полностью “бесплатное“ жилье при трудоустройстве или проживание в карантинном центре, но потом они снимают за это деньги с работника“, - рассказал владелец Gremi Personal Евгений Кириченко.

Аналитический центр советует при выборе фирм по трудоустройству обращать внимание на следующие критерии:

как долго компания работает на рынке (желательно, чтобы срок был не менее 5 лет);

насколько разветвленную филиальную сеть имеет;

насколько компания публично представлена ​​в польских и украинских СМИ;

как легко можно получить информацию о владельцах компании и ее структуре;

есть ли все необходимые лицензии у компании на территории Польши;

как эта компания представлена ​​в соцсетях и в интернете и какие о ней отзывы.

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Напомним, что количество украинских трудовых мигрантов, которые хотели бы остаться в Польше на срок от трех лет и дольше, существенно выросло. Так, 24% опрошенных трудовых мигрантов из Украины выразили желание остаться в Польше на постоянной основе. Еще 14% хотели бы остаться на срок от трех лет.