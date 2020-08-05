В Украине реформируют систему школьного питания: Подробности

В школах будут модернизированы все пищеблоки.

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по реформированию системы школьного питания. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Реализация плана начнется уже в августе 2020 года.

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Согласно сообщению Минэкономики, документ был разработан совместно с командой супруги президента Украины Елены Зеленской, а также при участии Минобразования, Минздрава, АМКУ и Госпродпотребслужбы.

“Провели опрос среди 500 респондентов, анализ действующей системы школьного питания, определили ее слабые места, десятки консультаций и встреч с органами исполнительной власти, представителями общественных организаций, руководителями учебных заведений“, - говорится в сообщении.

В частности, согласно плану, в течение следующих 2,5 лет в учреждениях среднего образования должна быть осуществлена ​​модернизация всех пищеблоков. Также должен быть введен на постоянной основе государственный мониторинг пищевых продуктов, поставляемых в учреждения среднего образования.

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“Реализация плана мероприятий по реформированию системы школьного питания будет способствовать снижению риска возникновения пищевых отравлений среди детей, повышению уровня их здоровья и формированию здоровой нации“, - сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины утвердило временные рекомендации учебным заведениям об организации противоэпидемических мер во время карантина из-за эпидемии коронавируса.