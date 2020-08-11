Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине уменьшается количество безработных - Шмыгаль

Комментариев: 0
Только за предыдущую неделю работу нашли 6 тысяч украинцев.
В Украине уменьшается количество безработных - Шмыгаль
В Украине уменьшается количество безработных - Шмыгаль
depositphotos.com

В Украине наблюдается существенное уменьшение количества безработных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читай также: Новый министр обещает полмиллиона рабочих мест

“Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных. Только за последнюю неделю их количество уменьшилось фактически на 6000 человек“, - написал премьер.

Шмыгаль также сообщил, что благодаря работе правительственных программ по частичной безработице удалось сохранить 360 000 рабочих мест.

Читай также: Число безработных украинцев перевалило за полмиллиона: Кто ищет работу

“Для этого мы выделили 1,8 млрд грн. Это та помощь бизнесу, которая позволяет продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты“, - отметил Шмыгаль.

Также, по его словам, через Госслужбу занятости за период карантина было трудоустроено более 220 тысяч человек.

Напомним, что по состоянию на 3 августа украинские работодатели подали в центры занятости более 215,7 тыс пакетов документов в рамках госпрограммы по частичной безработице.

Поделись:
Теги: безработица, трудоустройство, работодатели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь