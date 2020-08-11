В Украине уменьшается количество безработных - Шмыгаль

Только за предыдущую неделю работу нашли 6 тысяч украинцев.

В Украине наблюдается существенное уменьшение количества безработных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Впервые за несколько месяцев коронакризиса мы наблюдаем довольно существенное уменьшение количества безработных. Только за последнюю неделю их количество уменьшилось фактически на 6000 человек“, - написал премьер.



Шмыгаль также сообщил, что благодаря работе правительственных программ по частичной безработице удалось сохранить 360 000 рабочих мест.

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“Для этого мы выделили 1,8 млрд грн. Это та помощь бизнесу, которая позволяет продолжать производство и не увольнять людей, оставляя за ними полноценные зарплаты“, - отметил Шмыгаль.



Также, по его словам, через Госслужбу занятости за период карантина было трудоустроено более 220 тысяч человек.

Напомним, что по состоянию на 3 августа украинские работодатели подали в центры занятости более 215,7 тыс пакетов документов в рамках госпрограммы по частичной безработице.