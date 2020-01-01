Фреймут отдала младшую дочь в элитную частною школу: Подробности

Год обучения в Печерской международной школе обойдется в $24 тыс.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут отправила свою младшую дочь Евдокию учиться в ту же Печерскую международную школу, в которой обучаются и ее старшие дети. Об этом сообщает КП в Украине. Снимки с первого учебного дня телеведущая показала на своей странице в Instagram.

Фреймут отдала младшую дочь в элитную частною школу instagram.com/freimutolia

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“Первый день школы. Евдокия впервые пошла в Psi с братом и сестрой! Мы думали, будут слезы - дочь побежала к учителю с большой радостью. Госпожа Лаура даже за ней не успевала“, - подписала Фреймут фото.

Издание отмечает, что Печерская международная школа - престижное киевское учебное заведение, которое предлагает образовательные программы для детей от 3 до 19 лет. Школа находится под опекой “Управления международными школами“ Госдепа США.

Фреймут отдала младшую дочь в элитную частною школу instagram.com/freimutolia

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“Единственная школа в Украине, которая официально имеет право преподавать все три программы “International Baccalaureate“. Год обучения в данной школе обойдется примерно в 24 тысячи долларов“, - говорится в материале.

Напомним, что 3-летняя дочь Ольги Фреймут перепутала Притулу с отцом.