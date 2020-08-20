В Украине упростят подготовку моряков: Что меняется

Все полномочия по дипломированию украинских моряков будут переданы Морской администрации.

Кабинет министров Украины передал функции по дипломированию моряков в Морскую администрацию. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

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Также, согласно документу, в Украине запускается процесс ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков и ее представительств. В Кабмине называют данные изменения первым шагом в упрощении системы подготовки и дипломирования моряков.

“Мы упрощаем систему подготовки и дипломирования моряков, чтобы исключить коррупцию, внедрить удобные цифровые сервисы и освободить моряка от посредников при прохождении этих процедур. Первым нашим шагом является уменьшение количества органов, вовлеченных в этот процесс“, - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Согласно принятому постановлению, предлагается возложить на Морскую администрацию полномочия по вопросам оценки компетентности и дипломирования моряков, а именно:

ведение единого Государственного реестра документов моряков;

выдачу послужных книг моряка;

выдачу подтверждений признания дипломов;

аттестацию инструкторов учебно-тренажерных заведений;

создание государственных квалификационных комиссий.

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Напомним, что 5 июля в Одессе с размахом отметили День Военно-Морских Сил Украины. По акватории прошли катера морской охраны, артиллерийские катера, учебные катера с курсантами на борту и пролетели военные вертолеты с украинским флагом.