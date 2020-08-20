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В Украине упростят подготовку моряков: Что меняется

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Все полномочия по дипломированию украинских моряков будут переданы Морской администрации.
В Украине упростят подготовку моряков: Что меняется
В Украине упростят подготовку моряков: Что меняется
facebook.com/president.gov.ua

Кабинет министров Украины передал функции по дипломированию моряков в Морскую администрацию. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

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Также, согласно документу, в Украине запускается процесс ликвидации Инспекции по подготовке и дипломированию моряков и ее представительств. В Кабмине называют данные изменения первым шагом в упрощении системы подготовки и дипломирования моряков.

“Мы упрощаем систему подготовки и дипломирования моряков, чтобы исключить коррупцию, внедрить удобные цифровые сервисы и освободить моряка от посредников при прохождении этих процедур. Первым нашим шагом является уменьшение количества органов, вовлеченных в этот процесс“, - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Согласно принятому постановлению, предлагается возложить на Морскую администрацию полномочия по вопросам оценки компетентности и дипломирования моряков, а именно:

  • ведение единого Государственного реестра документов моряков;
  • выдачу послужных книг моряка;
  • выдачу подтверждений признания дипломов;
  • аттестацию инструкторов учебно-тренажерных заведений;
  • создание государственных квалификационных комиссий.

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Напомним, что 5 июля в Одессе с размахом отметили День Военно-Морских Сил Украины. По акватории прошли катера морской охраны, артиллерийские катера, учебные катера с курсантами на борту и пролетели военные вертолеты с украинским флагом.

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Теги: моряки, ВМС, Морская администрация, Мининфраструктуры
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