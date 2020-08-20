В Минэкономики будут определять наиболее рисковых посредников.

Кабмин усилит контроль за посредниками по трудоустройству за границей depositphotos.com

Кабинет министров Украины утвердил критерии оценки степени риска от осуществления посреднической деятельности по трудоустройству за рубежом. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Согласно сообщению, периодичность проведения плановых мероприятий государственного контроля будет зависеть от степени риска, определенного по сумме баллов по всем критериям.

“Принятое правительством решение позволит определять наиболее рисковых посредников в трудоустройстве за рубежом, которые ранее уже допускали нарушения требований законодательства, и направить государственный надзор (контроль) именно на предупреждение негативных последствий и опасностей для людей“, - отметили в Минэкономики.

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В ведомстве также считают, что принятое Кабмином решение позволит уменьшить административное давление на украинский бизнес.

Напомним, что объем частных переводов в Украину из-за границы в июне 2020 года составил 856 млн долларов. Это на 6,3% больше, чем в мае (805 млн долларов).