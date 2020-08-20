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С начала карантина почти полмиллиона украинцев официально стали безработными

Комментариев: 2
В Госслужбе занятости констатируют уменьшение количества зарегистрированных безработных.
С начала карантина почти полмиллиона украинцев официально стали безработными
С начала карантина почти полмиллиона украинцев официально стали безработными
depositphotos.com

С начала действия карантина (с 12 марта по 20 августа) статус безработного получили 431,8 тысяч украинцев, что на 67% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает сайт Кабинета министров Украины со ссылкой на данные Государственной службы занятости.

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Согласно сообщению, сейчас работа предприятий и организаций по всей стране восстанавливается, и, как следствие, постепенно уменьшается количество зарегистрированных безработных и растет количество поданных в службу занятости вакансий.

“Так, в апреле статус безработного получили 149 тысяч человек, в мае их количество составляло 97 тысяч человек, в июне - 75 тысяч, в июле - 68 тысяч“, - говорится в сообщении.

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В службе занятости также отметили, что за пять месяцев карантина работу удалось найти для 245 тысяч граждан.

Напомним, что по состоянию на начало августа статус безработного имели 506 тысяч украинцев, из них помощь по безработице получали 426 тысяч.

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Теги: безработица, трудоустройство, центры занятости, вакансии
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.08.2020, 18:00
Оценка:  -1
гость
Твари пейсатые уничтожают украинцев и все молчат? Шо дальше делать будем? Пора в Конча-Заспе провести учения с боевой стрельбой танкового полка.
Потому_что    20.08.2020, 17:37
Оценка:  0
Потому_что
А Шмыгаль тем временем победил безработицу.
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