Самые высокие оклады имеют финансовые директора, меньше всех получают бухгалтеры.

Женщин-финансистов в Украине больше, но платят им меньше - Исследование depositphotos.com

Абсолютное большинство финансистов в Украине трудоустроены официально как штатные работники и крайне редко оформляют трудовые отношения через ФЛП. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Happy Monday совместно с бухгалтерским сервисом “Дебет-Кредит“, сообщает UBR.

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Отмечается, что самые высокие оклады имеют финансовые директора - в среднем они получают 56,9 тыс грн. Самая низкая зарплата - у бухгалтеров (15 тыс грн в месяц). Зарплаты других специалистов финансовой сферы колеблются в районе 18,9-38,5 тыс грн.

Женщин-финансистов в Украине больше, но платят им меньше - Исследование happymonday.ua

Средние зарплаты финансисток составили чуть больше 17 тыс грн, а мужчин - 36,8 тыс грн. Причем наибольший разрыв наблюдается в руководящей должности финансового директора.

“На рынке явно присутствует зарплатная дискриминация. Мужчины в этой сфере получают заметно больше, нежели женщины. У сильного пола средняя зарплата выше на 19,7 тыс грн. Да и в целом, ни на одной из вышеупомянутых должностей женщины не зарабатывают больше мужчин. Это при том, что женщин-финансистов в Украине больше, чем мужчин“, - говорится в материале.

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“Больше всего людей старшего возраста работают на должности бухгалтера - здесь возраст специалистов составляет 45+. А вот самой молодая специальность - аудиторы“, - отмечается в материале.

Женщин-финансистов в Украине больше, но платят им меньше - Исследование happymonday.ua

Напомним, что по данным сервиса удаленной работы Freelancehunt самой распространённой специализацией среди украинских фрилансеров является дизайн.