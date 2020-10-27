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Женщин-финансистов в Украине больше, но платят им меньше - Исследование

Комментариев: 1
Самые высокие оклады имеют финансовые директора, меньше всех получают бухгалтеры.
Женщин-финансистов в Украине больше, но платят им меньше - Исследование
Женщин-финансистов в Украине больше, но платят им меньше - Исследование
depositphotos.com

Абсолютное большинство финансистов в Украине трудоустроены официально как штатные работники и крайне редко оформляют трудовые отношения через ФЛП. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Happy Monday совместно с бухгалтерским сервисом “Дебет-Кредит“, сообщает UBR.

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Отмечается, что самые высокие оклады имеют финансовые директора - в среднем они получают 56,9 тыс грн. Самая низкая зарплата - у бухгалтеров (15 тыс грн в месяц). Зарплаты других специалистов финансовой сферы колеблются в районе 18,9-38,5 тыс грн.

Женщин-финансистов в Украине больше, но платят им меньше - Исследование
Женщин-финансистов в Украине больше, но платят им меньше - Исследование
happymonday.ua
“На рынке явно присутствует зарплатная дискриминация. Мужчины в этой сфере получают заметно больше, нежели женщины. У сильного пола средняя зарплата выше на 19,7 тыс грн. Да и в целом, ни на одной из вышеупомянутых должностей женщины не зарабатывают больше мужчин. Это при том, что женщин-финансистов в Украине больше, чем мужчин“, - говорится в материале.

Средние зарплаты финансисток составили чуть больше 17 тыс грн, а мужчин - 36,8 тыс грн. Причем наибольший разрыв наблюдается в руководящей должности финансового директора.

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“Больше всего людей старшего возраста работают на должности бухгалтера - здесь возраст специалистов составляет 45+. А вот самой молодая специальность - аудиторы“, - отмечается в материале.

Женщин-финансистов в Украине больше, но платят им меньше - Исследование
Женщин-финансистов в Украине больше, но платят им меньше - Исследование
happymonday.ua

Напомним, что по данным сервиса удаленной работы Freelancehunt самой распространённой специализацией среди украинских фрилансеров является дизайн.

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Теги: украинские женщины, финансисты, зароботок
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.10.2020, 11:28
Оценка:  0
гость
Так это европейская практика. В некоторых странах разница в зарплате зависит даже от региона: напр,в восточной части Германии зарплаты ниже от 5 до 50%,в среднем на 20%,это без экономически мотивированных причин. Просто от региона.
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