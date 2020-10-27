Женщин-финансистов в Украине больше, но платят им меньше - Исследование
Абсолютное большинство финансистов в Украине трудоустроены официально как штатные работники и крайне редко оформляют трудовые отношения через ФЛП. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Happy Monday совместно с бухгалтерским сервисом “Дебет-Кредит“, сообщает UBR.
Читай также: Востребованные профессии в Украине 2020: Кто точно счастлив
Отмечается, что самые высокие оклады имеют финансовые директора - в среднем они получают 56,9 тыс грн. Самая низкая зарплата - у бухгалтеров (15 тыс грн в месяц). Зарплаты других специалистов финансовой сферы колеблются в районе 18,9-38,5 тыс грн.
Средние зарплаты финансисток составили чуть больше 17 тыс грн, а мужчин - 36,8 тыс грн. Причем наибольший разрыв наблюдается в руководящей должности финансового директора.
Читай также: Названы самые перспективные профессии на ближайшие 10 лет
“Больше всего людей старшего возраста работают на должности бухгалтера - здесь возраст специалистов составляет 45+. А вот самой молодая специальность - аудиторы“, - отмечается в материале.
Напомним, что по данным сервиса удаленной работы Freelancehunt самой распространённой специализацией среди украинских фрилансеров является дизайн.
Полная версия правил