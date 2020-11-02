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Заробитчане в ЕС: Где легче всего найти работу

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Украинцев ждут в Польше, Германии и Чехии.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
УНИАН

В октябре 2020 года количество вакансий за границей для украинцев составило 9 384. Данный показатель на 21% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает центр мониторинга Opendatabot.

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В Польше наиболее востребованы упаковщики, каменщики, кровельщики, разнорабочие и водители с открытыми международными категориями C/E. В Германии нужны сиделки и медсестры с знанием языка на уровне В1, а также штукатуры, водители и рабочие. В Чехии интересуются украинскими строителями, сантехниками, разнорабочими и горничными.

Рост числа вакансий объясняется сезонным фактором.

Каждую осень мы наблюдаем сезонную активность, связанную с трудоустройством украинцев за рубежом. В этом году по количеству предложений по трудоустройству лидирует Польша. Если бы не эпидемия коронавируса, то, наверное, поток соискателей и количество открытых вакансий были бы еще большими, – рассказала руководитель по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина

Число вакансий для украинцев за границей значительно увеличилось
Число вакансий для украинцев за границей значительно увеличилось
Опендатабот

Ранее сообщалось о том, что были названы ТОП-5 стран, откуда украинцы чаще всего получают денежные переводы. В числе первых оказались США, Израиль и Италия. 

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Теги: Украина, заробитчане, работа, работа за границей, работа за рубежом
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