Как перевести ребенка на дистанционное обучение - МОН

В МОН подчеркнули, что карантин не является причиной для перевода ребенка на "дистанционку" на постоянной основе.

В МОН заявили о том, что решение о переходе школьников на “дистанционку“ на постоянной основе должно быть взвешенным и сознательным. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования в понедельник, 2 ноября.

Как перевести ребенка на дистанционное обучение

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Сначала необходимо найти школу, в которой предоставляются услуги по дистанционному обучению. Данное учреждение может быть любой формы собственности - государственной, коммунальной, частной. Главное, чтобы в школе были созданы условия для “дистанционки“ - компьютеры, программное обеспечение и другое.

После родители должны принести в школу соответствующее заявление.

Учебное заведение о возможности “дистанционки“ обязательно информирует на своем сайте - говорится в сообщении

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“Дистанционное обучение (в отличие от семейного обучения и экстерната) обеспечивает постоянное сопровождение учителя, регулярное отслеживание результатов и предоставление поддержки в образовательном процессе,“ - говорится в сообщении.

Важно: Обучение в государственном или коммунальном учреждении предоставляется бесплатно. Заработную плату учителям выплачивают за счет бюджета

Ранее сообщалось о том, что маленьких украинцев будут обучать предпринимательству.