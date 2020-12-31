Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названо число украинцев, работающих без трудовой книжки

Комментариев: 4
Самый высокий процент неформально занятых - в сельском хозяйстве, строительстве и торговле.
Названо число украинцев, работающих без трудовой книжки
Названо число украинцев, работающих без трудовой книжки
facebook.com

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-сентябрь 2020 года составляло 3 316,4 тысяч человек. Это 20,7% от общей численности работавших украинцев этого возраста (16 000,7 тысяч). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

Читай также: Уровень безработицы в 2020 году будет меньшим, чем ожидалось - НБУ

Самый высокий процент неформально занятых украинцев работают в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 45,2%, строительстве - 16,8%, а также торговле и ремонте автотранспорта - 15,7%. Меньше всего сотрудников без трудовой книжки работают в сферах временного размещения и организации питания - 2,5%.

Названо число украинцев, работающих без трудовой книжки
Названо число украинцев, работающих без трудовой книжки
ukrstat.gov.ua

Читай также: В Нацбанке пояснили, почему упали доходы украинцев

Напомним, Национальный банк Украины улучшил прогноз по безработице в 2020 году до 9,4%. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ. Ожидается, что в 2021 году безработица составит 8,6%, в 2022 году - 8,4%.

Поделись:
Теги: Госстат, трудоустройство, трудовая книжка, работодатели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  31.12.2020, 17:36
Оценка:  -3
гость
благодаря у е..ну зеленому Украина в 2021 году джет дефолт . дальше гражданская война . так что господа узнаем адреса этих тварей .
Василий-Пупкин    31.12.2020, 17:35
Оценка:  +2
Василий-Пупкин
что то они с цифрами напутали
гость  (аноним)  31.12.2020, 17:34
Оценка:  +2
гость
пенсионный фонд банкрот ищите дурачком . платить всю жизнь не дожить до пенсии бабло сгорело.
всех обязать работать до пенсии включая суддей . пусть на базаре торгуют трусами с пенсией 2500 грн
гость  (аноним)  31.12.2020, 14:10
Оценка:  +3
гость
Я среди этих людей . Наёбывайте лoxов с пенсионными фондами. Если бы деньги переводились на детей или жене. А так человек 40лет отплатил налог, сдох и деньги остались в не семьи. Лучше банк , там деньги со счёта на родственников перейдут.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь