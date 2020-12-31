Самый высокий процент неформально занятых - в сельском хозяйстве, строительстве и торговле.

Количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет за январь-сентябрь 2020 года составляло 3 316,4 тысяч человек. Это 20,7% от общей численности работавших украинцев этого возраста (16 000,7 тысяч). Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Самый высокий процент неформально занятых украинцев работают в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 45,2%, строительстве - 16,8%, а также торговле и ремонте автотранспорта - 15,7%. Меньше всего сотрудников без трудовой книжки работают в сферах временного размещения и организации питания - 2,5%.

Названо число украинцев, работающих без трудовой книжки ukrstat.gov.ua

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Напомним, Национальный банк Украины улучшил прогноз по безработице в 2020 году до 9,4%. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ. Ожидается, что в 2021 году безработица составит 8,6%, в 2022 году - 8,4%.