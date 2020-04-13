В Госслужбе по вопросам труда напомнили работодателям и сотрудникам об их правах и обязанностях.

Может ли работодатель изменить условия оплаты труда в карантин: Разъяснение depositphotos.com

Условия оплаты труда в Украине не могут изменяться работодателем в одностороннем порядке. Об этом говорится в разъяснении Государственной службы по вопросам труда.

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В ведомстве отмечают, что при заключении работником трудового договора (контракта) работодатель доводит до его сведения условия оплаты труда, размеры, порядок и сроки выплаты заработной платы, основания, согласно которым могут производиться отчисления в случаях, предусмотренных законодательством.

"Субъекты организации оплаты труда не имеют права в одностороннем порядке принимать решения по вопросам оплаты труда, ухудшающие условия, установленные законодательством, соглашениями и коллективными договорами", - говорится в разъяснении.

О новых или изменении действующих условий оплаты труда в сторону ухудшения работодатель должен уведомить работника не позднее чем за два месяца до их введения.

"В связи с изменениями в организации производства и труда допускается изменение существенных условий труда при продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности. Об изменении существенных условий труда ... работник должен быть извещен не позднее чем за два месяца", - отмечают в профильном ведомстве.

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Также отмечается, что изменение систем и размеров оплаты труда дает право работнику прекратить трудовые отношения с выплатой выходного пособия в размере не менее среднего месячного заработка, "если он не согласен на продолжение работы с новыми условиями оплаты труда".

Напомним, на днях министр Кабмина Олег Немчинов заявил, что минимальная зарплата в Украине больше, чем в РФ и Беларуси.