Украинцы больше не смогут получить "красный диплом": Подробности

При окончании вуза выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду.

В Украине выпускники учебных заведений больше не смогут получить дипломы о высшем образовании с отличием, известные как "красные дипломы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, подписанный министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом.

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Так, теперь при окончании вуза выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду. Таким образом, последние "красные дипломы" украинские выпускники высших учебных заведений получили в 2020 году.

Кроме того, в Минобразования утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки. Также были утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.

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"В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз официально предупредил министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. В ЕС опасаются, что политик разрушает проведённые в министерстве реформы.