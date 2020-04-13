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Украинцы больше не смогут получить "красный диплом": Подробности

Комментариев: 3
При окончании вуза выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду.
Украинцы больше не смогут получить "красный диплом"
Украинцы больше не смогут получить "красный диплом"
depositphotos.com

В Украине выпускники учебных заведений больше не смогут получить дипломы о высшем образовании с отличием, известные как "красные дипломы". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, подписанный министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом.

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Так, теперь при окончании вуза выпускникам будут выдаваться дипломы без возможности получить награду. Таким образом, последние "красные дипломы" украинские выпускники высших учебных заведений получили в 2020 году.

Кроме того, в Минобразования утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки. Также были утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" будет указываться образовательно-квалификационный уровень.

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"В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент вступил в начале обучения в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, Евросоюз официально предупредил министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. В ЕС опасаются, что политик разрушает проведённые в министерстве реформы.

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Теги: дипломы, МОН, учебные заведения, образование
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Комментариев (3)
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nelci    15.01.2021, 16:54
Оценка:  -22
nelci
Правильно, давно известно сколько надо было платить родителям за красный цвет!
гость  (аноним)  15.01.2021, 16:41
Оценка:  0
гость
Пейсатые вредители, всё никак крови не налижутся.
гость  (аноним)  15.01.2021, 16:41
Оценка:  0
гость
будут выдавать жовто-блевотные. Для жопомойщиков сойдет
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