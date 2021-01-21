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В Украине растут зарплаты в IT-сфере: Названы города-лидеры

Комментариев: 1
По состоянию на декабрь 2020 года 84% разработчиков полностью или частично работали удаленно.
В Украине растут зарплаты в IT-сфере: Названы города-лидеры
В Украине растут зарплаты в IT-сфере: Названы города-лидеры
depositphotos.com

За второе полугодие 2020 года медианная зарплата IT-разработчиков в Украине выросла на $200 и составляет $2500 в месяц. Об этом свидетельствует декабрьский опрос DOU.ua среди 10,28 тысяч ІТ-специалистов, сообщает UBR.ua.

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Отмечается, что самые низкие зарплаты у разработчиков из Кропивницкого - $1250, Николаева и Черновцов - по $1400. В то же время на самые высокие оклады могут претендовать специалисты из Киева и Львова - $3000 и $2680 соответственно.

В Украине растут зарплаты в IT-сфере: Названы города-лидеры
В Украине растут зарплаты в IT-сфере: Названы города-лидеры
dou.ua

“Образование также влияет на финансовое благополучие разработчиков. Так, владельцы диплома КПИ могут рассчитывать на $3400 в месяц, что является самой высокой зарплатой среди выпускников всех украинских вузов. При этом те, кто окончил Сумской государственный университет, попали на последнюю ступень в рейтинге с показателем в $1900“, - говорится в материале.

В Украине растут зарплаты в IT-сфере: Названы города-лидеры
В Украине растут зарплаты в IT-сфере: Названы города-лидеры
dou.ua

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Напомним, по данным Государственной службы статистики среднемесячная заработная плата украинских штатных работников в январе-ноябре 2020 года составляла 11 359 грн. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 9,9%.

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Теги: IT-компании, зарплаты, оплата труда
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.01.2021, 15:25
Оценка:  -1
гость
Это такое же временное явление как сначала кучу бухгалтеров выучили, затем наводнили рынок труда юристами. Сейчас безработных на айтишников массово переучивать собрались.И тут зарплаты обвалят- высококлассные спецы за бугор сбегут, а сфера придет в упадок
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