По состоянию на декабрь 2020 года 84% разработчиков полностью или частично работали удаленно.

За второе полугодие 2020 года медианная зарплата IT-разработчиков в Украине выросла на $200 и составляет $2500 в месяц. Об этом свидетельствует декабрьский опрос DOU.ua среди 10,28 тысяч ІТ-специалистов, сообщает UBR.ua.

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Отмечается, что самые низкие зарплаты у разработчиков из Кропивницкого - $1250, Николаева и Черновцов - по $1400. В то же время на самые высокие оклады могут претендовать специалисты из Киева и Львова - $3000 и $2680 соответственно.

В Украине растут зарплаты в IT-сфере: Названы города-лидеры dou.ua

“Образование также влияет на финансовое благополучие разработчиков. Так, владельцы диплома КПИ могут рассчитывать на $3400 в месяц, что является самой высокой зарплатой среди выпускников всех украинских вузов. При этом те, кто окончил Сумской государственный университет, попали на последнюю ступень в рейтинге с показателем в $1900“, - говорится в материале.

В Украине растут зарплаты в IT-сфере: Названы города-лидеры dou.ua

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Напомним, по данным Государственной службы статистики среднемесячная заработная плата украинских штатных работников в январе-ноябре 2020 года составляла 11 359 грн. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплата выросла на 9,9%.