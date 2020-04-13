Названы самые востребованные профессии в Украине

В 2020 году при содействии службы занятости работу нашли 600 тысяч украинцев.

Коронакризис в Украине стал серьезным испытанием для рынка труда - как и во всем мире. Об этом сообщается на сайте Государственного центра занятости.

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Отмечается, что на протяжении 2020 года произошло существенное уменьшение количества вакансий с одновременным ростом уровня безработицы. При этом профессиональное обучение по направлению службы проходили 93 тыс безработных, 48 тыс из них учились в центрах профессионально-технического образования.

В течение 2020 года 606 тысяч украинцев были трудоустроены при содействии Государственной службы занятости.

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“По видам экономической деятельности больше всего граждан нашли работу в сельском хозяйстве (28%), перерабатывающей промышленности (16%) и в сфере торговли (15%)“, - говорится в сообщении.

Также в ведомтсве отмечают, что существенным остается дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы: так, по состоянию на 1 января 2021 года на одно рабочее место претендовали 11 безработных граждан.

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“Наиболее ощутимым такой дисбаланс является в сфере сельского хозяйства: на одно предложение работы претендует 41 человек“, - отметили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разработало проект постановления Кабинета министров Украины “Об утверждении Порядка предоставления помощи по частичной безработице“.