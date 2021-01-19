Среди безработных украинцев женщины составляют 56%.

Безработица в Украине: Кто чаще всех ищет место трудоустройства depositphotos.com

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости Украины находилось 459 тыс безработных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Отмечается, что среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%. Университетский диплом имеют 49% соискателей, 34% - окончивших профессионально-техническое учебное заведение, а 17% - общеобразовательную школу.

"По возрастным группам преобладают безработные 45-55 лет - 40%, молодежь до 35 лет - 30%, безработные в возрасте от 35 до 44 лет - 29%.

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Среди соискателей есть граждане, которые имеют дополнительные гарантии содействия в трудоустройстве:

- клиенты, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет - 32,4 тыс;

- граждане с инвалидностью - 22,7 тыс;

- демобилизованные атовци - 9,2 тыс;

- выпускники учебных заведений, которые впервые ищут работу - 5,9 тыс;

- внутренне перемещенные лица - 4,4 тыс.

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"До потери работы 21% безработных работали в сельском, лесном и рыбном хозяйстве; 18% - в сфере торговли; 15% - перерабатывающей промышленности, 12% - в госуправлении, обороне и соцстраховании", - уточнили в ведомстве.

Напомним, в третьем квартале 2020 года в Украине уровень безработицы населения трудоспособного возраста вырос до 9,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики.