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Киевские безработные станут программистами: Что известно

Комментариев: 3
Украинские IT-компании испытывают нехватку специалистов с нужными навыками.
Киевские безработные станут программистами
Киевские безработные станут программистами
depositphotos.com

Кабинет министров Украины принял решение о проведении в Киеве эксперимента по профессиональному обучению зарегистрированных безработных. Обучение будет происходить для потребностей работодателей сферы информационных технологий. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 20 января, сообщает РБК-Украина.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в связи карантинными ограничениями возросло количество безработных, в том числе за счет возврата в Украину большого количества граждан Украины, работавших за рубежом, при том, что украинские IT-компании испытывают нехватку специалистов с нужными навыками.

Удовлетворить потребность работодателей в сфере информационных технологий в квалифицированных работниках с современными знаниями и навыками и способствовать трудоустройству зарегистрированных безработных возможно через внедрение механизма организации и проведения профессионального обучения зарегистрированных безработных.

“На первом этапе отбора проводится специализированное компьютерное тестирование, которое для целей эксперимента разрабатывается и утверждается Мінцифри. Предварительные собеседования с кандидатами, их направления на тестирование и предоставление доступа к тестам проводятся по карьерной советниками филиалов Киевского городского центра занятости“, говорится в сообщении.

Для собеседования кандидат представляет следующие документы:

  • результаты и рекомендации тестирования;
  • справку о прохождении обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотров;
  • форма первичной учетной документации № 086/о “Медицинская справка (врачебное консультационное заключение)“;
  • мотивационное письмо, составленное в произвольной форме.

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Напомним,фрилансеры в Украине стали больше зарабатывать. При этом попасть в IT можно не только с технической специальностью.

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Теги: программисты, безработные, Кабмин
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Комментариев (3)
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navigator2    20.01.2021, 17:06
Оценка:  +7
navigator2
якщо людина не хоче вчитится і це все їй до сраці, з таких нічого путнього не вийде
galynagoral    20.01.2021, 16:30
Оценка:  0
galynagoral
чи розуміють що таке ІТ спеціалісти у кабінеті міністрів України, питаю тому що один із моїх синів ІТ спеціаліст?
гость  (аноним)  20.01.2021, 16:29
Оценка:  0
гость
справку о прохождении обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотров?
для программиста?
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