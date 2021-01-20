Киевские безработные станут программистами: Что известно

Украинские IT-компании испытывают нехватку специалистов с нужными навыками.

Кабинет министров Украины принял решение о проведении в Киеве эксперимента по профессиональному обучению зарегистрированных безработных. Обучение будет происходить для потребностей работодателей сферы информационных технологий. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 20 января, сообщает РБК-Украина.

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Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в связи карантинными ограничениями возросло количество безработных, в том числе за счет возврата в Украину большого количества граждан Украины, работавших за рубежом, при том, что украинские IT-компании испытывают нехватку специалистов с нужными навыками.

Удовлетворить потребность работодателей в сфере информационных технологий в квалифицированных работниках с современными знаниями и навыками и способствовать трудоустройству зарегистрированных безработных возможно через внедрение механизма организации и проведения профессионального обучения зарегистрированных безработных.

“На первом этапе отбора проводится специализированное компьютерное тестирование, которое для целей эксперимента разрабатывается и утверждается Мінцифри. Предварительные собеседования с кандидатами, их направления на тестирование и предоставление доступа к тестам проводятся по карьерной советниками филиалов Киевского городского центра занятости“, говорится в сообщении.

Для собеседования кандидат представляет следующие документы:

результаты и рекомендации тестирования;

справку о прохождении обязательного предварительного психиатрического и наркологического осмотров;

форма первичной учетной документации № 086/о “Медицинская справка (врачебное консультационное заключение)“;

мотивационное письмо, составленное в произвольной форме.

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Напомним,фрилансеры в Украине стали больше зарабатывать. При этом попасть в IT можно не только с технической специальностью.