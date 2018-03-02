В Украине выросли долги по зарплате

Задолженность по зарплате продолжает увеличиваться. В январе общая задолженность возросла на 7%. Наибольшая задолженность в прошлом месяце - в Херсонской области и на Волыни.

Стало известно, где больше всего растут долги по зарплате depositphotos.com

В январе 2018 года общая сумма задолженности по зарплаты в Украине увеличилась на 7%. На 1 февраля 2018 года она составила 2,535 млрд грн. Об этом в четверг, 1 марта сообщил Госстат.

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Отмечается, что рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Херсонской (на 59,1%), Волынской (43,2%), Винницкой (31,6%), Черновицкой (26,7%), Сумской (22,8%), Кировоградской (17,9%), Запорожской (17,6%) областях.

В то же время, задолженность по зарплате в январе текущего года сократилась в Хмельницкой (на 3,5%) и Киевской (1,2%) областях.

К началу февраля основная доля задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (81,9%), профессиональную, научную и техническую деятельность (6,8%). При этом более половины суммы задолженности сформировано в Донецкой (32,1%), Луганской (15,8%) и Сумской (7,8%) областях.

В январе 2018 года задолженность по выплате зарплаты увеличилась: в здравоохранении - на 32,5% (до 19,534 млн грн); сфере оптовой и розничной торговли - на 23,5% (до 27,556 млн грн); операций с недвижимым имуществом – на 17,5% (до 57,613 млн грн); информации и телекоммуникаций – на 20,2% (до 11 млн грн); промышленности - на 9,2% (до 2,014 млрд грн); профессиональной, научной и технической деятельности – на 5,4% (до 113 млн грн).

При этом сокращение задолженности по зарплате наблюдалось в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха на 57,7% (до 0,705 млн грн); временного размещения и организации питания - на 32,1% (до 0,795 млн грн); административного и вспомогательного обслуживания – на 28,2% (до 6,559 млн грн); транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 10,9% (до 160,197 млн грн); строительстве – на 6,1% (до 82,777 млн грн); образовании – на 3,8% (до 4,296 млн грн).

Ранее сообщалось о том, сколько украинцев получают высокую зарплату.