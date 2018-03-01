В Кабмине рассказали, сколько украинцев получают высокую зарплату

Около 60 000 человек получают в Украине зарплату в размере более 55 000 гривен. При этом топ-менеджеры ряда госкомпаний от одного до нескольких миллионов гривен.

Ежемесячную заработную плату в размере более 55 000 гривен получают 60 000 украинцев. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщается на официальном сайте министерства.

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“Сейчас в Украине насчитывается 60 000 человек, размер месячных зарплат которых превышает 55 800 гривен, а среди них есть и те, кто получает от одного до нескольких миллионов гривен. Это в основном топ-менеджеры как негосударственных, так и государственных компаний, например, Нафтогаза, - отметил Рева.

Министр отметил, что в Министерстве социальной политики разработан законопроект, предусматривающий введение регрессивной шкалы уплаты единого социального взноса для тех, чьи зарплаты начисляются миллионами гривен в месяц.

По словам Ревы, если депутаты Верховной Рады поддержат этот законопроект, бюджет Пенсионного фонда получит дополнительно 5 миллиардов гривен.

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